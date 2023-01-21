Meral Akşener'den HDP'ye yeşil ışık! Masaya oturma mesajını Diyarbakır'dan yolladı

2023 yılı seçimlerine artık az bir süre kalırken Millet İttifakı'nda HDP ile yakınlaşma her geçen gün biraz daha artıyor. Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "HDP ile yakın diyaloğumuz var" diyerek Kürtçeyi anadil olarak anayasaya koymak istediklerini açıklamasının ardından bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener yaptığı konuşmada "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye’den yanayız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...