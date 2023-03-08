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Meral Akşener'den Erdoğan'ın adaylığı konusunda yalan! "Masada konuşmadık"

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Giriş: 08.03.2023 00:07
Güncelleme:08.03.2023 00:21
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecine ve Millet İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiği gecede yüzündeki üzgün ifadeyi değerlendiren Akşener "Yüzüme gelen ışık nedeniyle" gibi garip bir ifadeyle kendisini savundu. Diğer yandan altılı koalisyonda "Erdoğan'ın adaylığı konuşulmadı" açıklamasını yapan Akşener'in yalan söylediği ortaya çıktı. 26 Ocak'ta Millet İttifakı'nda yapılan toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada "Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir" ifadelerini kullanılmıştı.
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