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27.01.2020

Meral Akşener'den "Devlet depremzedelere yardım etmiyor" tiyatrosu

Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından siyasi rant peşinde koşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kirli propagandası gün yüzüne çıktı. Akşener'in "deprem mağduru" bir vatandaşla ortaya çıkan diyalog görüntülerinde sözde mağdur vatandaş "ben sizin elemanınızım" deyince Akşener'in vatandaşı sarılarak susturduğu görülüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bölgeye koşup siyasi rant kasan Meral Akşener, depremzedelerle görüştü. Bir depremzedenin Akşener'den yardım talep etmesi ve ardından 'ben sizin elemanınızım' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

''YARDIM GELMEDİ'' YALANI
Depremzede olduğu öne sürülen kişi, "Ben buranın temelinde üyesiyim. Bu sitenin temelinde çürüklük olduğunu 20 sene önce rapor almışım. Fakat kimseye sesimizi duyuramadık. Kimse bizimle ilgilenmedi. Ne yaptıysak yıktırıp ta yeniden yaptıramadık. Halk olarak, mahallemiz olarak hala bir yardım bir şey gelmemiş. Kimse bilmiyor bunu" diye konuştu.

''BEN SİZİN ELEMANINIZIM'' DEYİNCE SARILARAK SUSTURDU
Güya mağdur olduğu ve kimseden yardım alamadıklarını öne sürülen kişi, daha sonra Akşener'e ''Ben biraz önce Kadir Bey ile görüştüm, ben de sizin elemanınızım'' ifadelerini kullandı. Söz konusu ifadelerin mikrofonlara yansıdığını fark eden Akşener ve kurmayları adama sarılarak sözlerini kesti.

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