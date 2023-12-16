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Meral Akşener düğmeye bastı! CHP diyene kapıyı gösterecek! İYİ Parti'de kan kaybı tüm hızıyla sürüyor...

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Giriş: 16.12.2023 10:18
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken İYİ Parti'den her gün gelen istifa haberleri siyaset gündemine oturuyor. Özellikle yerel seçimlere ayrı girilmesi kararının ardından karışan İYİ Parti'de bundan sonraki süreçte neler yaşanacağı merak konusu olurken Akşener'in seçimlere kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini gündeme getiren herkesi partiden göndereceği iddia edildi. İşte detaylar...
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