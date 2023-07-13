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Menzil cemaatinin lideri El Hüseyni Adıyaman'da defnedildi! 250 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

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Giriş: 13.07.2023 12:49
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni Adıyaman'da toprağa verildi. Cenazenin Menzil Köyü’ne getirilişi sırasında 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
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