13 Temmuz 2023, Perşembe
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Menzil cemaatinin lideri El Hüseyni Adıyaman'da defnedildi! 250 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni Adıyaman'da toprağa verildi. Cenazenin Menzil Köyü’ne getirilişi sırasında 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.