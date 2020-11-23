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Menemen'deki 18 ayda 50 milyon liralık yolsuzlukta İYİ Parti detayı! İYİ Partililer ne ile suçlanıyor?

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Giriş: 23.11.2020 09:37
Güncelleme:23.11.2020 09:48
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 29 kişinin gözaltına alınmasına neden olan soruşturma İYİ Parti’ye de sıçradı. Belediye Başkanı Serdar Aksoy dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen İYİ Partililer neyle suçlanıyor? 18 ayda 50 milyon liralık vurgunun detayları ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 26 kişinin emniyetteki gözaltı işlemleri tamamlandı. 'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, saat 07.30'da emniyetten çıkartılarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheli 26 kişi, Menemen Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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