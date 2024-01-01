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Memur ve Emekliye zam! Maaş artışları için masada hangi formüller var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 13:45
Asgari ücret belli oldu, sırada memur ve emekli maaş zamları var. Zamlı maaş 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş ve konuğu sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş detayları aktardı.
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