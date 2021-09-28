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Melih Gökçek hakkındaki iddialara ilişkin A Haber'e konuştu

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Giriş: 28.09.2021 19:43
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ’ye rant sağladığı iddiasıyla hakkında yapılan suç duyuruları hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gökçek, suç duyuruları hakkındaki detayları paylaşırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Gökçek "Ben mi FETÖ'cüyüm yoksa Mansur Yavaş mı FETÖ'ye yakışıyor görelim? Şimdi bunun hakkında bir dosya hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Melih Gökçek hakkındaki iddialara ilişkin A Haber’e konuştu
Melih Gökçek hakkındaki iddialara ilişkin A Haber'e konuştu
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