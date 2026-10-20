A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi resmen sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni teknik direktör arayışlarında sona gelerek Türk futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde yapılan ilk görüşmenin olumlu sonuçlanmasının ardından Sergen Yalçın göreve getirildiğini ilk kez kamuoyuna duyururken, federasyon ile deneyimli teknik adam arasında 4 yıllık anlaşma sağlandı. Türk futbolundaki bu sıcak gelişmenin tüm ayrıntılarını A Spor muhabiri İbrahim Uslu aktardı.