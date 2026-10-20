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Melik Yiğitel'den Özgür Özel'in sokak çağrısına sert tepki: “Şeytanla çözüm ortaklığıdır!”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Melik Yiğitel'den Özgür Özel'in sokak çağrısına sert tepki: “Şeytanla çözüm ortaklığıdır!”

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 14 ilde düzenlenecek eylemlere katılım çağrısı, A Haber canlı yayınında gündeme geldi. Gazeteci Melik Yiğitel, Moderatör Can Okanar'ın programında yaptığı değerlendirmede, siyasette çözümün adresinin sandık olduğunu vurgulayarak sokak çağrısını eleştirdi. Geçmişteki sokak olaylarını hatırlatan Yiğitel, “Bunun adı, taammüden söylüyorum; şeytanla çözüm ortaklığı yapmaktır” ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel'den sokak çağrısı: 14 ildeki yürüyüşlere ve Halk TV önündeki buluşmaya destek istedi
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