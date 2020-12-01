01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mehmetçik'e dil uzatan CHP'li Başarır'a vatandaştan sert tepki

Mehmetçik'e dil uzatan CHP'li Başarır'a vatandaştan sert tepki

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2020 14:36
Güncelleme:01.12.2020 14:46
CHP'li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Türk ordusu satıldı' şeklindeki skandal ifadeleri birçok alanda tartışıldı. Peki halk CHP'li vekilin Peygamber Ocağı'na yönelik sözlerine ne dedi? A Haber ekipleri sokağa çıktı, mikrofonu vatandaşlara uzattı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Başarır'a hem hükümetten hem de toplumdan büyük tepki geldi. Hakkında soruşturma da başlatılan Başarır'a vatandaşlardan da tepki geldi.

Mersin'de bir vatandaş, "Ali Mahir Başarır'ın milletvekillikten istifa etmesi gerekir. CHP'nin hala bu söylemleri bu ifaderi kullanan bir milletvekilini bünyesinde bulundurması olayın başka bir acı boyutu" dedi.

Samsun'da açıklamalarda bulunan bir vatandaş ise, "Hiç kimse milletimizin ordusuna ne içeride ne dışarıda satılmış diyemez. Bizim ordumuza satılmış diyen bir kişi kendisi satılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de A Haber'e konuşan başka bir vatandaş ise, "Milletvekilinin söylediği sözler hata. Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul edebileceği bir şey değil." dedi.

Trabzon'dan açıklamalarda bulunan bir vatandaş da, "Türk ordusu satılmış diyenler 15 Temmuz FETÖ'cülerine satılmış diyememiştir." sözlerini kullandı.

Son dakika:Milli Savunma Bakanlığından CHPli vekil Başarır hakkında suç duyurusu SON DAKİKA:MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN CHP'Lİ VEKİL BAŞARIR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
TSKya küstah sözler söyleyen CHPli Başarırdan inkar: Türk ordusu satılmıştır demedim TSK'YA KÜSTAH SÖZLER SÖYLEYEN CHP'Lİ BAŞARIR'DAN İNKAR: 'TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR' DEMEDİM
AK Parti Sözcüsü Çelikten CHPli Ali Mahir Başarıra sert tepki! AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR'A SERT TEPKİ!

CHP'li Başarır'a vatandaştan sert tepki
CHP'li Başarır'a vatandaştan sert tepki
Bugünden itibaren zorunlu! Araç sahipleri dikkat
Bugünden itibaren zorunlu! Araç sahipleri dikkat
PKK'yı Sincar'dan çıkarma operasyonu başladı
PKK'yı Sincar'dan çıkarma operasyonu başladı
ABD'den CHP yandaşı sitelere hibe!
ABD'den CHP yandaşı sitelere hibe!
Altun, TRT World Forum 2020'de konuştu
Altun, TRT World Forum 2020'de konuştu
CHP bu söylemlerin altında kalır
"CHP bu söylemlerin altında kalır"
Başkan Erdoğan'dan net uyarı: Hiçbir şirket hukukun üstünde değil
Başkan Erdoğan'dan net uyarı: Hiçbir şirket hukukun üstünde değil
Savunma Sanayii'den yeni tip denizaltı projesi!
Savunma Sanayii'den yeni tip denizaltı projesi!
Bahçeli'den CHP'li vekile çok sert tepki
Bahçeli'den CHP'li vekile çok sert tepki
AVM'lerde yeni dönem! AVM'de HES kodu şartı
AVM'lerde yeni dönem! AVM'de HES kodu şartı
Bilim Kurulu Üyesi: Kapınızdan kovun!
Bilim Kurulu Üyesi: Kapınızdan kovun!
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Daha Fazla Video Göster