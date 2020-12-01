CHP'li Başarır'a vatandaştan sert tepki

CHP'li Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Türk ordusu satıldı' şeklindeki skandal ifadeleri birçok alanda tartışıldı. Peki halk CHP'li vekilin Peygamber Ocağı'na yönelik sözlerine ne dedi? A Haber ekipleri sokağa çıktı, mikrofonu vatandaşlara uzattı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Başarır'a hem hükümetten hem de toplumdan büyük tepki geldi. Hakkında soruşturma da başlatılan Başarır'a vatandaşlardan da tepki geldi.

Mersin'de bir vatandaş, "Ali Mahir Başarır'ın milletvekillikten istifa etmesi gerekir. CHP'nin hala bu söylemleri bu ifaderi kullanan bir milletvekilini bünyesinde bulundurması olayın başka bir acı boyutu" dedi.

Samsun'da açıklamalarda bulunan bir vatandaş ise, "Hiç kimse milletimizin ordusuna ne içeride ne dışarıda satılmış diyemez. Bizim ordumuza satılmış diyen bir kişi kendisi satılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de A Haber'e konuşan başka bir vatandaş ise, "Milletvekilinin söylediği sözler hata. Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul edebileceği bir şey değil." dedi.

Trabzon'dan açıklamalarda bulunan bir vatandaş da, "Türk ordusu satılmış diyenler 15 Temmuz FETÖ'cülerine satılmış diyememiştir." sözlerini kullandı.