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Mehmetçik yağmacılara karşı Hatay'da sokağa indi

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Giriş: 10.02.2023 18:02
Türk Silahlı Kuvvetleri, deprem bölgelerinden gelen yağma haberleri sonrası Hatay'da sokağa indi. Mehmetçik, asayiş devriyelerine başladı.
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Mehmetçik yağmacılara karşı Hatay'da sokağa indi
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