16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Mehmetçik bayramda görev başında! A Haber ekibi Tapantepe Üs Bölgesi'nde

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 09:56
Son dakika haberleri… Kahraman Mehmetçik, bayramı nöbet başında geçiriyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır Tapantepe Üs Bölgesi'nden son durumu ekranlara getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mehmetçik bayramda görev başında!
Mehmetçik bayramda görev başında!
A Haber Mescid-i Aksa’da
A Haber Mescid-i Aksa’da
Bayram Filistinliler için huzur getirsin
"Bayram Filistinliler için huzur getirsin"
Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı!
Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı!
Bahçeli’den Cumhur İttifak’ı mesajı
Bahçeli'den Cumhur İttifak'ı mesajı
CHP’li Belediye köpekleri sokağa saldı!
CHP'li Belediye köpekleri sokağa saldı!
Aruşhalı Müslümanların hayat mücadelesi
Aruşhalı Müslümanların hayat mücadelesi
ASELSAN TOLUN hedefi 12’den vurdu!
ASELSAN TOLUN hedefi 12'den vurdu!
Ömrü mücadeleyle geçen ressam!
Ömrü mücadeleyle geçen ressam!
Kızı babasına teslim edildi
Kızı babasına teslim edildi
Tok ve oğlu için süreç nasıl işleyecek?
Tok ve oğlu için süreç nasıl işleyecek?
A Haber Propaganda: Müziğin gücü!
A Haber Propaganda: Müziğin gücü!
Daha Fazla Video Göster