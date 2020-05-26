Mehmet Tevfik Göksu CHP'nin Haliç yalanını A Haber'de çürüttü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'nin Haliç yalanını belgelerle çürüttü. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Tevfik Göksu, "İlk başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İstanbullulardan ve İBB'den özür dilemeliler" dedi.