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Mehmet Tevfik Göksu CHP'nin Haliç yalanını A Haber'de çürüttü

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Giriş: 26.05.2020 23:30
Güncelleme:26.05.2020 23:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'nin Haliç yalanını belgelerle çürüttü. A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Tevfik Göksu, "İlk başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İstanbullulardan ve İBB'den özür dilemeliler" dedi.
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