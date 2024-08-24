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“Mehmet Şimşek istifa etti” yalanına soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Manipülatif çetelerin hedefi ekonomi

“Mehmet Şimşek istifa etti” yalanına soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Manipülatif çetelerin hedefi ekonomi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 15:42
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir TV programında "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa etti" yalanıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç manipülatif çetelerin kasıtlı olarak ekonomiyi hedef aldıklarına dikkat çekti.
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