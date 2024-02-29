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Meclis’te kayyum tartışması! CHP’den DEM Parti’ye destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 11:40
Meclis Genel Kurulu’nda kayyum tartışması iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi. Kayyumlara yönelik eleştirilere AK Parti'den gelen yanıt DEM Partilileri kızdırdı. DEM'e destek CHP'den geldi. İşte tansiyonun yükseldiği o anlar.
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