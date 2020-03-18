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18.03.2020

MEB velilere yönelik EBA tanıtım videosu hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, öğretmenlere özel Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanım simülasyonlarını "www.eba.gov.tr" üzerinden yayınlayan MEB, veliler için de ağa ilişkin ayrıntılı bilgilendirmenin yapıldığı video hazırladı.

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