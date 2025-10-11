11 Ekim 2025, Cumartesi
Mavi Vatan’daki Denizkurdu tatbikatında Milli SİHA’lardan tam isabet
Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'dan havalanan iki Bayraktar TB3 SİHA, DENİZKURDU tatbikatının Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde hedeflerini kusursuz bir şekilde imha etti. KKTC'den kalkarak tatbikata katılan Bayraktar AKINCI TİHA ise 3 farklı mühimmatla yaptığı atışlarda hedefleri tam isabetle vurdu.