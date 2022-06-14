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Mavi Vatan'da mayın avı! Kritik görev onların

AA
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Giriş: 14.06.2022 14:04
Erdek ilçesinde konuşlu Mayın Filosu Komutanlığı, deniz ulaşımı için büyük bir tehdit unsuru olabilen deniz mayınlarının tespit ve imhasında önemli görevler icra ediyor.
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