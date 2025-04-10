Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edildi! Minguzzi’nin katilleri hakim karşısına çıkıyor

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları hakim karşısına çıkıyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı. Akyürek "Aile duruşma salonuna gelirken polis koruması eşliğinde geldi tehditler sebebiyle. Bu sabah öğrendiğimiz bilgiye göre de mezarının tahrip edildiğini açıkladı avukatları." dedi.

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