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Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edildi! Minguzzi’nin katilleri hakim karşısına çıkıyor

Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edildi! Minguzzi'nin katilleri hakim karşısına çıkıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 09:46
İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlıları hakim karşısına çıkıyor. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı. Akyürek "Aile duruşma salonuna gelirken polis koruması eşliğinde geldi tehditler sebebiyle. Bu sabah öğrendiğimiz bilgiye göre de mezarının tahrip edildiğini açıkladı avukatları." dedi.
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Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edildi! Minguzzi’nin katilleri hakim karşısına çıkıyor
Minguzzi’nin mezarı tahrip edildi!
Minguzzi’nin mezarı tahrip edildi!
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