Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi

Mersin polisi, matbaa kurup yaklaşık 300 milyon liralık sahte dolar basan ve piyasaya sürmeye çalışan 3 kişilik kalpazan şebekesini çökertti. Basılmış ve basıma hazır toplam 7 milyon 99 bin 200 sahte dolarla ele geçirilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN