25 Mart 2025, Salı
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Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi
Mersin polisi, matbaa kurup yaklaşık 300 milyon liralık sahte dolar basan ve piyasaya sürmeye çalışan 3 kişilik kalpazan şebekesini çökertti. Basılmış ve basıma hazır toplam 7 milyon 99 bin 200 sahte dolarla ele geçirilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.