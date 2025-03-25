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Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi

Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 15:02
Mersin polisi, matbaa kurup yaklaşık 300 milyon liralık sahte dolar basan ve piyasaya sürmeye çalışan 3 kişilik kalpazan şebekesini çökertti. Basılmış ve basıma hazır toplam 7 milyon 99 bin 200 sahte dolarla ele geçirilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7 milyon 99 bin sahte dolar ele geçirildi
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