05 Mart 2023, Pazar
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Masada vekil pazarlığı mı yapılıyor?
Siyasette yaşanan gelişmeler Türkiye’nin gündemini değiştirdi… İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan kalması sonrası merak edilen sorular ortaya çıktı. Konuyu canlı yayın konuklarımız Mustafa İlker Yücel ve Hakkı Öcal ile detaylandırdık.