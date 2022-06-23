23 Haziran 2022, Perşembe
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Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bir gözaltı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındığını şüphelinin yangını kendisinin çıkardığını itiraf ettiğini duyurdu. Bakan Soylu "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...