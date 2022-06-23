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Marmaris'teki orman yangınına ilişkin bir gözaltı!

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Giriş: 23.06.2022 18:56
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındığını şüphelinin yangını kendisinin çıkardığını itiraf ettiğini duyurdu. Bakan Soylu "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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