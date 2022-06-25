25 Haziran 2022, Cumartesi
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Marmaris'te yangın kontrol altında | Süleyman Soylu: Zamanında müdahale edilmeseydi çok riskli bir yangındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte açıklamalarda bulundu. Yangının tamamen kontrol altına alındığını bildiren Bakan Soylu, ''Zamanında müdahale edilmeseydi çok riskli bir yangındı'' dedi.