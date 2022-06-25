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Marmaris'te yangın kontrol altında | Süleyman Soylu: Zamanında müdahale edilmeseydi çok riskli bir yangındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2022 11:27
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte açıklamalarda bulundu. Yangının tamamen kontrol altına alındığını bildiren Bakan Soylu, ''Zamanında müdahale edilmeseydi çok riskli bir yangındı'' dedi.
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