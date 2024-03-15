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Marmaris’te seçim yarışına yakışmayan hareket! CHP’li 2 kadın AK Parti’nin broşürlerini topladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 12:07
Güncelleme:15.03.2024 12:27
Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, ilçede neredeyse çalmadık kapı bırakmadı. Güçlü bir aday olan Serkan yazıcı, rakiplerini korkutmuş olmalı ki CHP cephesi hiç de etik olmayan bir davranış sergiledi. CHP üyesi 2 kadın, AK Parti'nin kapılara bıraktığı broşürleri toplarken yakalandı.

Marmaris'te CHP'li 2 kadın AK Parti'nin kapılara bıraktığı tanıtım broşürlerini toplarken yakalandı. 31 Mart yerel seçimleri için sahada kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

Adaylar çarşı pazar dolaşıyor. 5 yıllık başkanlık süreleri boyunca yapacakları projeleri anlatıyor. Partinin üyeleri ulaşamadıkları seçmenler içinse kapılarına tanıtım broşürleri bırakıyor.

Ancak Marmaris'te CHP'li kadınlar etik olmayan, seçim yarışına aykırı bir davranışta bulundu.

AK Parti'nin dağıttığı broşürleri toplayan kadınlar suçüstü yakalanınca ne yapacaklarını şaşırdı.

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