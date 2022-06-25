25 Haziran 2022, Cumartesi
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Marmaris yangını kontrol altında! Soğutma çalışmaları devam edecek
Son dakika haberleri… Marmaris’te salı günü başlayan yangın kontrol altına alındı. Bölgede 4 bin 500 hektar alan küle döndü. Yangını başlatan Sacit Ayhan tutuklanırken bölgede soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfın Er aktardı.