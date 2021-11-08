Marmara’da müsilajla mücadele çalışması: Denizi en çok İstanbul kirletiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Gerekli önlemler alınmazsa Marmara Denizi’ni kaybederiz diyen Komisyon Başkanı Mustafa Demir, müsilajla mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek alamadıklarının da altını çizdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı Mustafa Demir, hazırlanan rapora ilişkin bilgilendirme yaptı.

Mustafa Demir, "Marmara'nın kirlenmesine neden olan bu atık suların ön arıtmalı atık suların yüzde sekseni İstanbul kaynaklı. Bu arıtma tesisleri söz konusu olduğunda en ideal arıtma sistemi ileri biyolojik arıtma sisteminde daha ilerisi olan membran esaslı arıtma sistemi." dedi.

Marmara Denizi'ne günde 5 milyon 300 bin metreküp atık suyun karıştığına dikkat çekildi. Komisyon Başkanı Mustafa Demir, müsilajla mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek alamadıklarının da altını çizdi.

Demir, "Su ihtiyacı daha çok artacak 5300000 metreküp biz neden her gün denize vermek durumunda kalalım? Eğer bunlar bu su denizi zarar vermiyorsa o zaman onu kullanalım. Eğer de bize zarar verebilecek demin de şarja denize veriyorsak o zaman denize yani Marmara Denizi bize yazık oluyor demektir." ifadelerini kullandı.

Demir, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin İBB tarafından iptal edilmesinin de büyük bir hata olduğunu belirtti.

Komisyon Başkanı Mustafa Demir, "Silahtarağa İleri Biyolojik Membran Esaslı Arıtma Tesisi için temel atmama töreni vahim bir hafta çok ciddi bir çelişki oradaki suyu bir geri kazanma imkanımız elde edecektik o suyu her türlü kullanılabilirdik." dedi.