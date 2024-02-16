16 Şubat 2024, Cuma
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Marmara'da batan kargo gemisi 51 metre derinlikte bulundu! Gemi batığına dalış yapıldı
İmralı adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatın yakınları kriz merkezindeki bekleyişini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, bugün batığa dalış faaliyeti gerçekleştirileceğini denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerinin devam edeceğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.