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Marmara Üniversitesi'ndeki bir öğretim görevlisinden Başkan Erdoğan'a hakaret! Soruşturma başlatıldı

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Giriş: 28.01.2021 15:21
Güncelleme:28.01.2021 15:25
Marmara Üniversitesi'ndeki bir öğretim görevlisi final sınavında Başkan Erdoğan'ı hedef alan sorular hazırladı. Kasıtlı olarak hazırlanan soruların cevaplarındaki "Tayyip'e sor" ve "Tayyip her zaman kazanır" şıkları hastalıklı zihinlerin saldırganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'a yapılan hakarete "kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada." ifadeleriyle tepki gösterdi. Öğrencilere yöneltilen final sınavı sorularında Başkan Erdoğan'a yönelik göndermeli ifadeler kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

Marmara Üniversitesi'ndeki bir öğretim görevlisi final sınavında Başkan Erdoğan'ı hedef alan sorular hazırladı. Kasıtlı olarak hazırlanan soruların cevaplarındaki "Tayyip'e sor" ve "Tayyip her zaman kazanır" şıkları hastalıklı zihinlerin saldırganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'a yapılan hakarete "kokuşmuş ideolojilerinin arka bahçesi görenlerin eğitimden anladığı seviyesizlik ortada." ifadeleriyle tepki gösterdi. Öğrencilere yöneltilen final sınavı sorularında Başkan Erdoğan'a yönelik göndermeli ifadeler kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

Marmara Üniversitesindeki bir öğretim görevlisinde Başkan Erdoğana hakaret MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİNDE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET
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