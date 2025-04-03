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Marmara Denizi’nde müsilaj neden önlenemiyor?

Marmara Denizi'nde müsilaj neden önlenemiyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 03.04.2025 18:40
Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görülmeye başladı. Uzmanlar, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin etkisiyle müsilajın artarak devam edeceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, bu mevsimde müsilaj görülmesi normal mi? Müsilaj neden önlenemiyor? Detayları A Haber’e değerlendiren İstanbul Çevre Konseyi Onursal Başkanı Zafer Murat Çetintaş, Marmara Denizi’ndeki kritik duruma dikkat çekti.
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Marmara Denizi’nde müsilaj neden önlenemiyor?
Marmara Denizi’nde müsilaj neden önlenemiyor?
Marmara Denizi'nde müsilaj neden önlenemiyor?
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