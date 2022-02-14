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Marketler fiyatlarla mı oynadı? KDV indirimi nasıl yansıdı? Denetim yapan ekiplere çağrı

A Haber
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Giriş: 14.02.2022 10:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi destek paketlerinin açıkladığı cumartesi günü vatandaşın yüzünü güldürecek bir haberi de duyurdu. Başkan Erdoğan temel gıdada KDV’nin yüzde 1’e düşürüldüğünü açıkladı. Peki indirim raflara yansıdı mı? Süreç nasıl işleyecek? Ekonomideki gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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