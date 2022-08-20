20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Mardin'deki kazadan yeni görüntüler! Can pazarı böyle yaşandı
Mardin'in Derik ilçesinde en az 16 insanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazada yaşanan can pazarı anbean kameralara yansırken, bölgede çalışmalar sürüyor. İşte Mardin'deki kazadan gelen yeni görüntüler...