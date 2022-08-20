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Mardin'deki kazadan yeni görüntüler! Can pazarı böyle yaşandı

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Giriş: 20.08.2022 22:24
Mardin'in Derik ilçesinde en az 16 insanın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazada yaşanan can pazarı anbean kameralara yansırken, bölgede çalışmalar sürüyor. İşte Mardin'deki kazadan gelen yeni görüntüler...
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