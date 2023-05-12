Mansur Yavaş’tan yeni skandal! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a “Bey” diye hitap etti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı programda yeni bir skandala imza attı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "Bey" diyerek hitap etti. İşte o anlar...

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