08 Ocak 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e soğuk duş: Yüzünü çevirip gitti! Savcı Sayan Ankara'da yaşananları A Haber'de anlattı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, 6'lı masadaki adaylık tartışmalarını alevlendirecek bir kulis bilgisini paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştüğünü dile getiren Sayan, "Yavaş’a ilk sorduğu soru; 'Sizi cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorum olur musunuz?' olmuş. Soru karşısında Yavaş yüzünü başka bir yöne çevirmiş ve başka bir tarafla konuşmuş, dönünce de soruya da cevap vermemiş" ifadelerini kullandı. Sayan, Akşener'in söz konusu eyleminin arkasında yatanları da anlattı.