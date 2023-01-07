Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e soğuk duş: Yüzünü çevirip gitti! Savcı Sayan Ankara'da yaşananları A Haber'de anlattı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber canlı yayınında, 6'lı masadaki adaylık tartışmalarını alevlendirecek bir kulis bilgisini paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş ile Ankara'da görüştüğünü dile getiren Sayan, "Yavaş’a ilk sorduğu soru; 'Sizi cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyorum olur musunuz?' olmuş. Soru karşısında Yavaş yüzünü başka bir yöne çevirmiş ve başka bir tarafla konuşmuş, dönünce de soruya da cevap vermemiş" ifadelerini kullandı. Sayan, Akşener'in söz konusu eyleminin arkasında yatanları da anlattı.