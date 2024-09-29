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Mansur Yavaş’ın korumaları tekme tokat saldırdı

Mansur Yavaş’ın korumaları tekme tokat saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 15:22
AK Parti Mut İlçe Başkanı Adem Çopur, ilçe düzenlenen festivalde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korumaları ve CHP gençlik kolu üyeleri tarafından saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan Çopur, hastaneye kaldırıldı.
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