Bakan Fidan’dan Almanya’ya ilk resmi ziyaret: Mevkidaşı Wadephul ile görüştü

Giriş: 28.11.2025 12:26
Göreve geldiğinden bu yana Almanya'ya ilk ikili ziyaretini düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bir araya gelerek başladı. Gazze başta olmak üzere uluslararası konular ile enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliğinin ele alındığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmesi beklenirken Fidan'ın Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle de buluşması öngörülüyor.
