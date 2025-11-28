28 Kasım 2025, Cuma
Trafik cezaları artıyor! Cezalara yüzde 25,49 zam
Yeni yılda trafik kurallarına uymayan sürücüleri zor günler bekliyor. Çünkü 2026'da en küçük kural ihlalinin bedeli bile hayli yüksek olacak. Yeniden değerlendirme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasıyla birlikte; bir çok cezada bu oradan artış yapılacak. Ama özellikle de trafik magandalarının yaptığı makas, emniyet şeridini kullanmak gibi ihlallerin bedeli daha da ağır olacak.