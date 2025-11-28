28 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Trafik cezaları artıyor! Cezalara yüzde 25,49 zam
Trafik cezaları artıyor! Cezalara yüzde 25,49 zam

Trafik cezaları artıyor! Cezalara yüzde 25,49 zam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2025 12:07
Yeni yılda trafik kurallarına uymayan sürücüleri zor günler bekliyor. Çünkü 2026'da en küçük kural ihlalinin bedeli bile hayli yüksek olacak. Yeniden değerlendirme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasıyla birlikte; bir çok cezada bu oradan artış yapılacak. Ama özellikle de trafik magandalarının yaptığı makas, emniyet şeridini kullanmak gibi ihlallerin bedeli daha da ağır olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trafik cezaları artıyor! Cezalara yüzde 25,49 zam
İznik ziyaretinin şifreleri A Haber’de
İznik ziyaretinin şifreleri A Haber'de
Borsada manipülasyon operasyonu: 6 gözaltı
Borsada manipülasyon operasyonu: 6 gözaltı
CHP’lilerden Bakan Kurum’a övgü!
CHP'lilerden Bakan Kurum'a övgü!
Trafik cezaları artıyor!
Trafik cezaları artıyor!
İlim yayma ödülleri 2025’e sayılı günler kaldı
İlim yayma ödülleri 2025'e sayılı günler kaldı
14. Papa Leo a Saint Esprit Katedrali’nde
14. Papa Leo a Saint Esprit Katedrali'nde
12 Dev Adam’ı yalnız bırakmadı
12 Dev Adam'ı yalnız bırakmadı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na cevap
Özel’den Kılıçdaroğlu’na cevap
Başkan Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a tebrik!
Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!
Maduro petrolde dar boğazda! Mühendisler bile göç etti
Maduro petrolde dar boğazda! Mühendisler bile göç etti
Seçimlere dijital hile karıştı iddiası!.
Seçimlere “dijital hile” karıştı iddiası!.
Suç örgütünün casusluk ayağı! Hüseyin Gün hangi ajanla ne konuştu?
Suç örgütünün casusluk ayağı! Hüseyin Gün hangi ajanla ne konuştu?
Daha Fazla Video Göster