22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mansur Yavaş'ın korumaları gazetecilere saldırdı

Mansur Yavaş'ın korumaları gazetecilere saldırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2021 18:11
Ankara'da sürekli olarak önceki yönetimi hedef alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 150 liralık kitre bebeğe 11 bin 500 lira vermesinin ardından konuya ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklandı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz’ın, Mansur Yavaş’ın korumaları tarafından darp edildiği öğrenildi.
Mansur Yavaş’ın korumaları gazetecilere saldırdı
Mansur Yavaş'ın korumaları gazetecilere saldırdı
28 Şubat hükümlüleri cezaevinde kalacak
28 Şubat hükümlüleri cezaevinde kalacak
Tam 170 km! MİT’e imkansız yok
Tam 170 km! MİT'e imkansız yok
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul’da ekmek tartışması!
İstanbul’da ekmek tartışması!
Bakanlık açıkladı! Hepsi yok edildi
Bakanlık açıkladı! Hepsi yok edildi
Kitre bebek vurgunu
Kitre bebek vurgunu
Kerkük’te MİT operasyonu!
Kerkük'te MİT operasyonu!
Brüksel’de NATO toplantısı
Brüksel'de NATO toplantısı
Azez’de Mehmetçiğe destek mitingi
Azez'de Mehmetçiğe destek mitingi
HDP’den ittifak ortaklarına gözdağı
HDP'den ittifak ortaklarına gözdağı
Denizli CHP’nin Sağlık Parkı’nı tartışıyor
Denizli CHP'nin Sağlık Parkı'nı tartışıyor
Daha Fazla Video Göster