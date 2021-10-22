Mansur Yavaş’ın korumaları gazetecilere saldırdı

Ankara'da sürekli olarak önceki yönetimi hedef alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 150 liralık kitre bebeğe 11 bin 500 lira vermesinin ardından konuya ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklandı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz’ın, Mansur Yavaş’ın korumaları tarafından darp edildiği öğrenildi.