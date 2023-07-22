Mansur Yavaş'ın algısını bozan belgeler! AK Partili Hakan Han Özcan "borçlanma" balonunu patlattı: Bu paralar nerede?

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "borçlanma" talebi reddedildikten sonra algı oyununa başlayan Mansur Yavaş'a belgeli cevap geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın görevde olduğu 4,5 yıllık dönemde toplamda 130 milyar TL'den daha fazla bütçe yönetmek için yetki aldığını söylerken, madde madde yanıt verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN