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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun vurgunlarını canlı yayında açıkladı!

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Giriş: 04.05.2021 00:06
Güncelleme:04.05.2021 00:48
A Haber canlı yayınına konuk olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında açıklamalarda bulundu. İki ismin de tek işinin şehirlerdeki yeşili yok etmek olduğunu belirten Gökçek "ağaçların kuruduğu gözükmesin diye gecelerin sürekli ağaç kesiyorlar" diyerek Mansur Yavaş'a yüklendi. İki şehirde maske ihalelerinden 14 milyon TL vurgun yapıldığını söyleyen Gökçek, İmamoğlu ve Yavaş'ın hiçbir vaatlerini yerine getirmediğini de ifade etti. Gökçek ayrıca Yavaş'ın iki senede Halk Ekmek'te 70 milyon lira zarar ettiğini de sözlerine ekledi.
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun vurgunlarını canlı yayında açıkladı!
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun vurgunlarını canlı yayında açıkladı!
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