Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınanların 79'u terör örgütü üyesi çıktı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınan kişilerin 79'unun terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik yapılan rektör atamasını da değerlendiren Süleyman Soylu "Siz kayyum rektör atadınız diyorlar. Bu bir faşist yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin önemli bir bilgi paylaştı.
79'U TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ ÇIKTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi. Şimdi diyor ki "Siz kayyum rektör atadınız. Bir kere bu faşist bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil."ifadelerini kullandı.
REKTÖRLÜK ODASINI İŞGAL EDECEKLER
Süleyman Soylu "Orada gidecek üniversite rektörünün odasını işgal edecek. Buna asla müsaade etmem. Türkiye ayağa kalsa da müsaade etmem böyle bir şey yok. Boğaziçi Üniversitesi ayağa da kalksa üniversite rektörünün odasına girmesine izin vermem." dedi.
İDEOLOJİK MERKEZ HALİNE GETİRMEK İSTİYORLAR
Bakan Soylu açıklamasında "Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz." sözlerini kullandı.
"AŞAĞI BAK" TARTIŞMALARI
Süleyman Soylu sosyal medyada gündeme gelen "aşağı bak" tartışmalarına yönelik "Bir siyasi partinin reklam ajansı gençleri kullanıyor. Acaba başka bir yere evirebilir miyim? diye. Kamuoyunun gündeminden ayırıyor. Oradaki bir cümleyi yalan şekilde alıp bu şekilde kullanmaları yanlış. Bu bir operasyon." ifadelerini kullandı.
SOYLU'DAN BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren siyaset yapmam." ifadelerini kullandı.
1250 MAĞARA!
Bu hafta kaç tane ine girdiğimizi biliyor musunuz? 1250 mağara. Kolay bir iş değildir."
159 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde yapılan uyarılara rağmen eylemlerini sürdüren 159 kişinin Başsavcılığın talimatıyla gözaltın alındığını açıkladı.
Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
BAKAN SOYLU "LGBT SAPKINLARI" DEDİĞİ İÇİN TWITTER SANSÜRLEMİŞTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yapılan paylaşıma sansür uygulanmasının ardından, "Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.
TWITTER BİLDİĞİMİZ GİBİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" paylaşıma Twitter, kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sansür getirdi.
TELEGRAM'A DAVET ETTİ
Bunun üzerine Bakan Soylu, Telegram hesabından videolu paylaşımda bulundu. Twitter'ın sansür uygulamasına tepki gösteren Soylu, "Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kabe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz Twitter, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" ifadelerine yer verdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Twitter'ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram'a davet etti.