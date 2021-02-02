Boğaziçi provokasyonu şüphelilerinden 72'sinin terör örgütü geçmişi var!

Gözaltına alınan 14 şüpheli MLKP terör örgütü, 7 şüpheli THKP/C DEV-YOL, 7 şüpheli TKP/KIVILCIM terör örgütü, 4 şüpheli FETÖ/PDY terör örgütü, 3 şüpheli DHPK-C terör örgütü ve 3 şüpheli PKK/KCK terör örgütü propagandasından dolayı haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi.

HIRSIZLIK, KASTEN YARALAMA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ ALENEN AŞAĞILAMA

110 şüpheliden 38'sinin de diğer suçlardan haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi.

5 şüpheli Kasten Yaralama Tehdit, 1 şüpheliTürkiye Cumhuriyeti'ni Alenen Aşağılama, 1 şüpheli Hırsızlık, 1 şüpheli 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'nu ihlal ve 12 şüpheli provokatif öğrencieylemlerine katıldığı gerekçesiyle haklarında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüpheliden 110'u hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. 110 şüpheliden 72'si hakkında terör örgütü propagandasından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN İŞLEM YAPILAN ÖĞRENCİ SAYISI 72

14 şüpheli MLKP terör örgütü, 7 şüpheli THKP/C DEV-YOL, 7 şüpheli TKP/KIVILCIM terör örgütü, 4 şüpheli FETÖ/PDY terör örgütü, 3 şüpheli DHPK-C terör örgütü ve 3 şüpheli PKK/KCK terör örgütü propagandasından dolayı haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Terör örgütü propagandasından işlem yapılan diğer şüphelilerin dağılımı şöyle:

DİĞER SUÇLARDAN İŞLEM YAPILANLAR 38 ŞÜPHELİ

110 şüpheliden 38'sinin de diğer suçlardan haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi.

11 şüpheli 2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

5 şüpheli Kasten Yaralama Tehdit, 6 şüpheli Anarşist Grubu Faaliyetleri, 1 şüpheli Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, 1 şüpheli Türkiye Cumhuriyeti'ni Alenen Aşağılama, 1 şüpheli Hırsızlık, 1 şüpheli 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'nu ihlal ve 12 şüpheli provokatif öğrenci eylemlerine katıldığı gerekçesiyle haklarında adli işlem yapıldığı ifade edildi.