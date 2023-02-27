Manisa fayı 170 yıldır uykuda! Uzman isim A Haber'de anlattı

170 yıldır uyuyan Manisa fayı endişeye neden oluyor. İşte bu noktada uzmanlar, 130 kilometrelik fayla ilgili tüm paydaşlarca çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor. Jeofizik Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sinancan Öziçer A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öziçer, “Manisa’mız son 120 yılda 6 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyele sahip bir coğrafyanın içerisinde. Tamamen Ege Bölgesi’nin karakteristik fay sisteminde olması beklenen depremler. O fayın geriliminin analizi yapılarak geometrisi ortaya çıkartılarak gerçekten buradaki fayların bundan sonra ne şekilde üreteceği tarihsel döneme bakıldığında yıkıcı depremler de meydana gelmişti ama orada tarihsel dönem olduğu için şiddet skalasıyla anlatılıyordu. Ama burada tamamen büyüklük skalasıyla anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN