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Manavgat'taki yangında acı tablo 3 kişi hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 29.07.2021 11:59
Manavgat’ta dün başlayan yangınla mücadele devam ediyor. AFAD, Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 122 kişinin alevler ve dumandan etkilendiğini duyurdu. Hastanedeki 58 vatandaşımızın tedavileri devam ediyor. Öte yandan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı." ifadelerini kullandı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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