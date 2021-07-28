Manavgat'taki büyük orman yangını | Görgü tanığı o anları anlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı DR. Bekir Pakdemirli de orman yangınına müdahaleyi yerinde yönetmek üzere bölgeye hareket etti. Yangına 2 uçak 8 helikopter 50 arazöz 2 dozer ile müdahale ediyor. Görgü tanığı Hüseyin Uğur, ‘’Bu yangının 4-5 farklı noktada çıktığını gördük. Kuzey köylerden başlayan yangın poyrasın etkisiyle şehir içine kadar geldi. Şehir içindeki çalılıkların etkisiyle binalarda ve odun depolarında ciddi yangınlar çıktı.’’