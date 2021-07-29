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Manavgat'ta yangın felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 29.07.2021 08:48
Güncelleme:29.07.2021 08:48
Manavgat’ta orman yangınlarının söndürme çalışması havadan ve karadan sürüyor. Onlarca evin kül oldu, 62 kişi dumandan etkilenirken alevlerin arasında kalan 3 kişi tedavi altına alındı. Bölgede buluna Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Kontrol altına alınamadı, önceliğimiz yerleşim yerleri. Çıkış nedeniyle ilgili kovuşturma devam ediyor. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti." dedi.
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