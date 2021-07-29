Manavgat'ta yangın felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti

Manavgat’ta orman yangınlarının söndürme çalışması havadan ve karadan sürüyor. Onlarca evin kül oldu, 62 kişi dumandan etkilenirken alevlerin arasında kalan 3 kişi tedavi altına alındı. Bölgede buluna Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Kontrol altına alınamadı, önceliğimiz yerleşim yerleri. Çıkış nedeniyle ilgili kovuşturma devam ediyor. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN