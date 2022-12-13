13 Aralık 2022, Salı
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Mali suçlarla mücadele! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Antalya'da Mali suçlarla mücadele operasyonu gerçekleştirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamera karşısına geçerek operasyon hakkında detaylar verdi. Bakan Soylu, 136 kişinin mal varlıklarının dondurulduğunu ve 101 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.