13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mali suçlarla mücadele! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Mali suçlarla mücadele! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2022 08:49
Son dakika haberi... Antalya'da Mali suçlarla mücadele operasyonu gerçekleştirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamera karşısına geçerek operasyon hakkında detaylar verdi. Bakan Soylu, 136 kişinin mal varlıklarının dondurulduğunu ve 101 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mali suçlarla mücadele
Mali suçlarla mücadele
Erdoğan ve Bahçeli’den kritik zirve
Erdoğan ve Bahçeli’den kritik zirve
Yanardağ’dan İmamoğlu’na yeni ayar
Yanardağ'dan İmamoğlu'na yeni ayar
Bakan’dan ’Suriyelilerin geri dönüşü’ açıklaması
Bakan'dan 'Suriyelilerin geri dönüşü' açıklaması
Eski CHP’li Sevigen’den flaş ’128 milyar dolar’ iddiası
Eski CHP'li Sevigen'den flaş '128 milyar dolar' iddiası
Kabine sonrası kritik açıklamalar
Kabine sonrası kritik açıklamalar
İşte 2023 burs-kredi miktarı
İşte 2023 burs-kredi miktarı
Erdoğan’dan petrol müjdesi
Erdoğan'dan petrol müjdesi
İstismar iddiası faciadır
"İstismar iddiası faciadır"
İsmailağa Vakfı’ndan ’istismar’ açıklaması
İsmailağa Vakfı'ndan 'istismar' açıklaması
Anayasa teklifine İYİ Parti’den destek
Anayasa teklifine İYİ Parti'den destek
İmamoğlu’nun yalanı çöktü
İmamoğlu'nun yalanı çöktü
Daha Fazla Video Göster