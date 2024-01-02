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Malatya'da yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi ölü, 29 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 08:49
İstanbul'dan Malatya'ya gelen yolcu otobüsü ve kargo kamyonu çarpıştı. Kaza Akçadağ Develi mahallesi Malatya Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
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