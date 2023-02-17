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Malatya’da 7.6’lık ikinci deprem anı: “Allah’ım! Gitti gitti bu ne?”

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 17.02.2023 18:24
Türkiye’yi büyük yasa boğan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerden Malatya'da büyük çapta etkilendi. Korkunç depreme ait yeni görüntüler peş peşe gelmeye devam ediyor. 7.6’lık ikinci depremin şiddetini gözler önüne seren o anlarda bir vatandaşın paniği, ““Allah’ım! Gitti gitti bu ne?” ifadeleriyle yansıdı.
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