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Malatya'da 5.2'lik deprem! Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi yok

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 09.04.2022 17:55
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'de katıldığı canlı yayında yaşanan depreme ilişkin "Depremi biz Malatya'da merkezde hissettik. Depremin 24 Ocak'taki depreme göre daha az olduğunu hissettik." ifadelerini kullandı. Gürkan, depremde herhangi bir can ve mal kaybı ile ilgili olumsuz bir haberin gelmediğini duyurdu..
Herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi yok
Herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi yok
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