09 Nisan 2022, Cumartesi
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Malatya'da 5.2'lik deprem! Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi yok
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'de katıldığı canlı yayında yaşanan depreme ilişkin "Depremi biz Malatya'da merkezde hissettik. Depremin 24 Ocak'taki depreme göre daha az olduğunu hissettik." ifadelerini kullandı. Gürkan, depremde herhangi bir can ve mal kaybı ile ilgili olumsuz bir haberin gelmediğini duyurdu..